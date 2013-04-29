Миноритарные акционеры «Киевэнерго» могут получить дивиденды благодаря ДТЭК – мнение

Миноритарные акционеры «Киевэнерго» могут получить дивиденды благодаря ДТЭК, владеющему контрольным пакетом акций предприятия.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии руководителя Центра обработки экономической информации Алексея Чернявского.

В сообщении сказано, что ДТЭК намерен не только оставить свою часть дивидендов для развития киевского энергопредприятия, но и рассмотреть возможность оказания помощи для выплат другим акционерам.

По словам эксперта, прибыль «Киевэнерго» за 2012 год образовалась в основном только по отчетности, поскольку компании вернули долги по компенсации разницы в тарифах на тепло, и сразу же эти деньги перечислили за газ «Нефтегазу Украины».

Специалист напомнил, что при расчетах разницы в тарифах «Киевэнерго» закладывают нулевую рентабельность, т.е. компания на этом не зарабатывает.

Чернявский добавил, что подобная ситуация была в 2010 году, когда «Киевэнерго» также получило «бумажную» прибыль и начислило дивиденды, но тогда сумма была в 15 раз меньше, поэтому ее выплатили.

По мнению эксперта, в настоящее время «Киевэнерго» требуются значительные средства – около 1 млрд грн в год – для модернизации. «В Киеве тепловые сети имеют самые большие издержки по причине их изношенности, примерно 60% теплотрасс уже пришли в профнепригодность, поэтому они требуют реконструкции. Речь идет о замене ржавых труб теплотрассы на новые, а не о «латании» старых» - заявил эксперт, уточнив, что реконструкция наиболее проблемных участков теплотрассы приведет к сокращению затрат на их ремонт в дальнейшем, при подготовке к отопительному сезону.

«Если вы поменяете старые трубы на новые в этом году, то в следующем вам уже не надо будет их ремонтировать. И соответственно, затраты на подготовку к отопительному сезону станут ниже», - добавил эксперт.

Как сообщил УНИАН, ранее компания «Киевэнерго» заявила о начислении 713,036 млн грн. дивидендов, из которых 196,9 млн грн будут выплачены государственной «Энергетической компании Украины» и миноритарным акционерам.

Компания также заявила, что намерена обратиться за финансовой помощью к основному акционеру ООО «ДТЭК» для осуществления этих платежей, поскольку начисленная прибыль связана исключительно с единоразовой выплатой разницы в тарифах на электроэнергию и теплоснабжение в большом объеме сразу за 2011 и 2012 годы.

Ранее директор по внешним связям ДТЭК Александр Толкач сообщил о намерение компании оставить свою часть дивидендов «Киевэнерго», поскольку состояние теплотрасс «Киевэнерго», построенных в 50-60-х годах, нуждается в существенном ремонте. По его словам, основная задача ближайших лет - свести к минимуму теплопотери в сетях Киева и исключить возможности провалов почв из-за скрытых прорывов устаревших труб.