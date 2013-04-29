Украина в I квартале сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 153 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 50,9% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 774 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте текущего года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 744,3 тыс. тонн.

Кроме того, Украина в январе-марте 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,8% - до 819,3 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,7% - до 1 045 тыс. тонн.

Потребление бензина в марте 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось до 289 тыс. тонн с 266,1 тыс. тонн, дизельного топлива - увеличилось до 378,2 тыс. тонн с 335,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте текущего года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 744,3 тыс. тонн.

Украина в январе-феврале 2013 года сократила производство бензина почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 171,2 тыс. тонн, а дизельного топлива - в 2 раза, до 142,5 тыс. тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Также Украина в январе-марте 2013 года сократила производство бензина почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 273,9 тыс. тонн, и дизельного топлива - в 2 раза, до 223,9 тыс. тонн.

Производство бензина в марте 2013 года по сравнению с февралем увеличилось до 102,6 тыс. тонн с 96,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - увеличилось до 81,4 тыс. тонн с 73,6 тыс. тонн.

Производство мазута в стране в январе-марте 2013 года снизилось по сравнению с январем-мартом 2012 года в 2,5 раза - до 48,1 тыс. тонн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в марте 2013 года увеличились на 10,1% - до 226 тыс. тонн по сравнению с 205,3 тыс. тонн в феврале.

Украина в январе-марте 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,8% - до 819,3 тыс. тонн

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.