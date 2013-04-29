Украина в I квартале сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 153 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 50,9% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 774 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте текущего года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 744,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в марте 2013 года увеличила импорт нефти по сравнению с февралем на 36% - до 31,637 млн долл. с 23,338 млн долл.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.