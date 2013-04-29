Зурабов дал понять, что Россия хочет газового консорциума без Европы

Посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявляет, что Россия может гарантировать прокачку 60 миллиардов кубометров газа в год по газотранспортной системе Украины при условии создания двустороннего газотранспортного консорциума, сообщает РИА «Новости».

"Мы как наиболее перспективный рассматриваем вариант двустороннего газового консорциума, где Россия примет на себя обязательства транспортировать определенное количество газа. В предварительном плане говорится как минимум о 60 миллиардах кубов газа для транспортировки через украинскую ГТС", - сказал М. Зурабов. По его словам, если объем прокачки будет меньше 60 миллиардов кубометров газа в год, то это не позволит содержать ГТС Украины в надлежащем состоянии.

Что касается технической работы по возможному созданию газотранспортного консорциума, то "еще не все решено", отметил посол.

По его словам, в случае создания консорциума, независимо от его формата, требование государственной собственности на объекты ГТС должно быть исключено.

"Первые шаги в этом направлении делаются. Эти шаги необходимы, но недостаточны для того, чтобы уверенно говорить о перспективах достижения взаимоприемлемого варианта в вопросах энергетического сотрудничества между нашими странами в ближайшее время", - сказал М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2013 года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предлагает разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

3 мая в Брюсселе планируется провести Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы. При этом, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, представители российского газового монополиста не будут принимать в нем участие.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС.

Согласно информации, которой располагает УНИАН, Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана украинская газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров.

Компания Baker Tilly уже провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Баланс недели: ГТС "уйдут" в аренду, "Газпром" волнуется за реверс, экспорту пшеницы дан "зеленый свет", спецпошлины отсрочены

Газпрому снова «не совсем понятно»