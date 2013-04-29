НКРЭ увеличила розничные тарифы энергоснабжающих предприятий на май

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила на 2% розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающих предприятий на май 2013 года.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №481 от 25 апреля 2013 года.

Согласно документу, розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 мая составят 79,52 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 101,22 коп. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составили 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 января составляли 75,1 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 95,61 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.