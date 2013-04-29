Посол РФ назвал два вопроса, которые обременяют газовые переговоры с Украиной

Украинская сторона проинформировала Россию по поводу реверсных схем поставок газа из Европы в Украину, однако этот вопрос окончательно не урегулирован, заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов, передает РИА «Новости».

"Мы знаем позицию украинского руководства, в частности украинского Министерства энергетики и угольной промышленности, в этих вопросах. Пока окончательного урегулирования эта проблема не получила", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам М. Зурабова, консультации между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и министерством будут продолжены. При этом он добавил, что вопрос реверсных схем поставок газа в Украину является не единственным обременением во взаимоотношениях двух стран. "Вторая немаловажная тема - это перспективы закупок российского газа "Нафтогазом Украины" у "Газпрома". Темы эти между собой тесным образом связаны",- добавил посол РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

24 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому, по его словам, можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться — если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ — это прямое нарушение, за которое придется ответить».

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.