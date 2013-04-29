ДТЭК намерен вложить 3,6 млрд грн в развитие ветроэнергетики до конца 2014 года

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, намерен вложить 3,63 млрд грн в строительство ветроэлектрических станций (ВЭС) до конца 2014 года.

Об этом говорится в проспекте евробондов.

“По состоянию на 31 декабря 2012 года мы инвестировали в общей сложности 1,442 млрд грн в развитие наших ветроэнергетических активов, и мы рассчитываем инвестировать дополнительные 1,8466 млрд грн и 1,7748 млрд грн в 2013 году и 2014 году соответственно”, - сказано в документе.

Кроме того, как отмечается в документе, ДТЭК в настоящее время рассматривает вопрос о разработке других проектов по возобновляемым источникам энергии, в том числе гидроэлектрических и солнечных энергетических проектов.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК планирует завершить ввод в эксплуатацию турбин второго этапа строительства Ботиевской ветроэлектростанции не позднее середины 2014 года.

В марте 2013 года ДТЭК привлек 107 млн евро у Landesbank Berlin (Германия) для строительства первого этапа Ботиевской ветроэлектростанции.

В конце 2011 года компания «Винд Пауэр», входящая в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступила к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.