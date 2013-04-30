"Газпром" в 2012 году сократил выручку от продажи газа на 6% - до 90 млрд долл.

"Газпром" в 2012 году сократил выручку от продажи газа на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 2,656 триллиона рублей (до порядка 90 млрд долларов), следует из отчета российского газового холдинга по МСФО.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась за год на 2% - до 1,469 триллиона рублей главным образом за счет увеличения средних расчетных цен 6%, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 4%, или на 5,6 миллиарда кубометров, передает ПРАЙМ.

Выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась на 17% - до 529,516 миллиарда рублей (околло 18 млрд долл.), причиной стало падение объемов продаж газа в натуральном выражении на 19%, или на 15,6 миллиарда кубометров, что было частично компенсировано ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 12%.

Чистая выручка от продажи газа в РФ увеличилась на 3% - до 760,696 миллиарда рублей. Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке на 9%, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6%, или на 15,8 миллиарда кубометров. Выручка от транспортировки газа выросла на 11% - до 125,386 миллиарда рублей в основном за счет увеличения объемов транспортируемого газа для независимых поставщиков, а также ростом тарифов.

Напомним, "Газпром" в 2012 гуду сократил чистую прибыль на 37% - до 556,340 млрд рублей по сравнению с 882,121 млрд рублей за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля т.г. капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 года на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). Всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире, подсчитали аналитики UBS.