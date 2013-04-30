Узбекистан и южнокорейская Kogas подписали соглашение о строительстве ГХК на 3,9 млрд долл.

Правительство Узбекистана и южнокорейская Korea Gas Corporation (Kogas) подписали прямое соглашение о строительстве Устюртского газохимического комплекса (ГХК) на северо-западе Узбекистана на сумму 3,9 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости во вторник, 30 апреля, источник в департаменте ТЭК Кабинета министров республики.

"Прямое соглашение содержит дополнительную защиту интересов кредиторов и инвесторов проекта, позволяет окончательно завершить вопрос финансирования такого большого проекта", - сообщил источник. В частности, согласованы также структура и ставка хеджирования, урегулированы условия замены участников и компенсации при выходе из проекта.

В феврале 2008 года национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" и корейский консорциум Kor-Uz Gas Chemical Investment создали на паритетных началах СП Uz-Kor Gas Chemical для строительства Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль. В состав консорциума корейских компаний в настоящий момент входят Kogas, Honam и STX Energy.

ГХК, строительство которого началось в 2012 году, будет ежегодно перерабатывать 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производить до 4 миллиардов кубометров товарного газа, 400 тысяч тонн полиэтилена различной плотности, 100 тысяч тонн полипропилена и около 100 тысяч тонн пиролизного бензина. Запуск ГХК запланирован в конце 2016 года. Генподрядчиками проекта являются корейские Samsung Engineering, GS Engineering и Hyundai Engineering.

Финансирование проекта стоимостью 4,16 миллиарда долларов осуществляется за счет кредитов консорциума зарубежных финансовых институтов в размере 2,5 миллиарда долларов, собственных средств учредителей СП Uz-Kor Gas Chemical - 1,41 миллиарда долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана - 100 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года состоялась встреча в то время министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с исполнительным вице-президентом южнокорейской корпорации Korea Gas Corporation (KOGAS) Шин Хьюкином и заместителем Генерального директора департамента строительства заводов группы зарубежных проектов KOGAS Ли Уджином.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества Украины и Южной Кореи в газовой сфере, в частности, относительно возможного участия компании KOGAS в реализации проекта украинского LNG-терминала и поставке сжиженного газа.

16 апреля 2013 года в Хьюстоне Госагентство по инвестициям и компания американская Excelerate Energy подписали соглашение о подготовке инженерных работ для размещения LNG-терминала в акватории порта «Южный» (Одесская обл.). Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

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