Нефть дешевеет на негативных статданных из США и Японии

На мировых торгах во вторник, 30 апреля, цены на нефть продолжили падение в преддверии публикации статданных по запасам сырья в США, а также на негативных новостях из Японии.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,22% - до 103,58 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,14% - до 94,37 доллара за баррель.

Выход статистики по запасам топлива от Американского института нефти ожидается позже во вторник. Минэнерго США представит свою оценку показателя в среду, 1 мая. Аналитики прогнозируют рост показателя, передает Bloombеrg.

Кроме того, снижению котировок способствуют макроэкономические данные из Японии. Промпроизводство в стране в марте, по предварительной оценке, сократилось на 7,3%, хотя ожидалось уменьшение на 7,2%. Месяцем ранее показатель снизился на 10,5%.

Как сообщал УНИАН, нефть стала дорожать 22 апреля на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября п.г. падения в течение последних трех недель. С 29 апреля стоимость "черного золотота" падает.