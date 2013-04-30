«Укртрансгаз» планирует привлечь у Cisco Systems Capital кредит на 15 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь у Cisco Systems Capital Netherlands B.V. кредит в размере 15 млн долл., говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует получить кредит сроком на три года с момента подписания договора.

Конечный срок подписания договора — 24 мая 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа по ее территории.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Cisco Systems Capital Netherlands B.V. работает как дочерняя компания Cisco Systems Inc.

Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Стремится представить полный спектр сетевого оборудования и таким образом предоставить возможность клиенту закупить абсолютно всё необходимое сетевое оборудование исключительно у Cisco Systems.

Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния (США). Во главе компании длительное время находится президент и генеральный директор Джон Чемберс.

Выручка компании в 2010/11 финансовом году, завершившемся 30 июля 2011 года, составила 43,2 млрд долл.