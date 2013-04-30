Буровую установку «Незалежність» установили на Одесском месторождении

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Незалежність» 30 апреля была установлена на точке бурения на второй платформе Одесского месторождения, сообщает пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Согласно сообщению, буксир-судно обеспечения «Федор Урюпин» завершил транспортировку буровой установки «Незалежність» c Архангельского месторождения природного газа на Одесское.

«Маршрут длиной 76 километров караван преодолел за 12 часов. К 11.00 при поддержке еще двух судов специализированного флота «Черноморнефтегаза» высокотехнологичная СПБУ была установлена на точке бурения на второй платформе промысла - БК-2. После подготовительных работ СПБУ приступит к бурению», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что работы проводятся в рамках выполнения производственного плана компании на 2013 год, который предполагает увеличение добычи природного газа на шельфе Черного и Азовского морей на 40% – с 1,17 млрд до 1,65 млрд кубометров.

«Основой для значительного роста станет продолжение освоения Одесского месторождения природного газа, которое обустраивается в комплексе с Безымянным», - подчеркивается в сообщении компании.

В этом году с использованием двух высокотехнологичных СПБУ «Петр Годованец» и «Незалежність» будут запущены в добычу платформы БК-2 и БК-3 Одесского месторождения. “Сейчас СПБУ «Петр Годованец» завершает буровые работы на первой платформе промысла – БК-1. После этого она будет установлена на платформу БК-3, монтаж которой был завершен сегодня”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, запасы Одесского месторождения, расположенного на расстоянии более 150 километров от берега, составляют более 21 млрд кубометров газа. В 2012 году месторождение было запущено в добычу, и началась поставка природного газа в газотранспортную систему. Для этого с июня прошлого года высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец» вела эксплуатационное бурение на платформе БК-1, к которой во второй половине 2012 года был построен 83-километровый подводный газопровод.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Она оснащена самым современным оборудованием и вместе с СПБУ «Петр Годованец» станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе. Способна бурить 12 скважин с одной постановки. СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов.