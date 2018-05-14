Аренда ГТС: "замануха" для России и ЕС или шаг к развалу страны

Аренда ГТС: "замануха" для России и ЕС или шаг к развалу страны

14:35, 30 апреля 2013
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Накануне газовых переговоров в Брюсселе правительство Азарова направило в парламент проект закона, разрешающий приватизацию "Нафтогаза" и аренду ГТС. Одни эксперты считают, что таким образом власти пытаются вызвать интерес у России и ЕС к переговорам, другие уверены, что Украина готовится к сдаче "трубы" РФ и это будет предпоследний шаг к развалу государства.

Страсти вокруг судьбы украинской ГТС накаляются. В преддверии круглого стола в Брюсселе, Россия уже не скрывает своего раздражения. Если раньше Москва, отказываясь от участия в мероприятии из-за «плохо» выбранной даты, то сейчас она фактически расставила все точки над «і»  - ее устраивает только двухсторонний консорциум.

«Мы как наиболее перспективный рассматриваем вариант двустороннего газового консорциума, где Россия примет на себя обязательства транспортировать определенное количество газа. В предварительном плане говорится как минимум о 60 миллиардах кубов газа для транспортировки через украинскую ГТС", - заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов, добавив, что если объем прокачки будет меньше, то это не позволит содержать нашу трубу в надлежащем состоянии.

Ответного заявления Киева так и не последовало. Но еще одним поводом призадуматься над происходящим стала подача Кабмином в Верховную Раду законопроекта о приватизации «Нафтогаза» и его «дочек» и разрешении аренды объектов магистрального трубопроводного транспорта. Ряд экспертов усматривают в появлении этого документа подготовку к передаче России нашей ГТС. А контроль трубы подразумевает управление практически всей экономикой страны. Между тем, сдать в аренду ГТС можно и третьей, более цивилизованной в плане рыночных отношений стороне – Евросоюзу? По крайней мере, спровоцировать его принять конкретное решение о дальнейших взаимоотношениях в «газовой» сфере. Таким образом, решается не только «газовое» будущее Украины, но и ее интеграционная перспектива – Таможенный союз или европейское сообщество. 

Ситуация требует разъяснения, за которыми УНИАН обратился к экспертам.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук:

Украина пытается вызвать у России и Евросоюза более активный интерес к переговорам по ГТС. С этой целью и появился документ, который, если говорить откровенно, уже давно заждались как в Москве, так и в Брюсселе.

Заждались и в Украине, которая устала предлагать потенциальным участникам консорциума «кота в мешке», то есть, участие в консорциуме на непонятно каких условиях собственности. Теперь, наконец-то, Украина определились, что ГТС будет приватизирована и продана по частям.

Конечно, лучше, чтобы ГТС оставалась в собственности Украины. И приносила дальше доход в бюджет. Но экономические проблемы нашей страны, падение транзита газа, невозможность договориться в «газовом» плане с Россией и ЕС на выгодных для себя условиях – все это толкает к тому, чтобы решить проблемы за счет продажи трубы.

Фактически законопроект о приватизации ГТС – аргумент Украины в переговорном процессе. До этого, как известно, свои «пожелания» предъявляли только «Газпром» и ЕС. Со стороны России -  счет  на сумму 7 млрд. долл. за недобор газа, сокращение его транзита и активность в вопросе строительства обходных газопроводов. Со стороны ЕС – претензии относительно невыполнения обязательств относительно реформы «Нафтогаза» и энергорынка в целом.

К финишной прямой продажи ГТС еще далеко, но теперь и России, и ЕС нужно будет реагировать на конкретный шаг Украины.

Конечно, больше всего этот документ рассчитан на Евросоюз. Ведь глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий инициировал его появление накануне проведения 3 мая «круглого стола» по ГТС в Брюсселе. Явно просматривается желание вынудить Еврокомиссию принять положительные решения относительно сотрудничества Украины и ЕС в данном вопросе. Для Украины позитивным результатом будет официальное заявление ЕК о вступлении в переговорный процесс по созданию консорциума и готовности выделить 2,5 млрд. долларов на модернизацию ГТС.

Проблема в том, чтобы в ЕС и России подобные шаги инициаторов законопроекта №2937 не восприняли как шантаж или шахматную «вилку». Главное, чтобы не вышло как в поговорке: поспешишь – людей насмешишь. Ведь можно начать процесс приватизации ГТС, а с покупателями так и не договориться - ни с Россией, ни с ЕС.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский:

Россия сейчас нацелилась на полный контроль украинской экономики, который она пытается заполучить путем овладения ГТС. Для этого Москве и нужен двухсторонний консорциум. Думаю, Москва своей цели достигнет, а Европа, как всегда, уйдет «в сторону».

Что касается заявления Зурабова, то на сегодня Украина зарабатывает на существующих объемах прокачки газа максимум 1,5 млрд долл. в год. А прогнозируемый «газовый» баланс на 2013 год в объеме 60 млрд кубометров -  менее 1 млрд долл., если его еще разделить на двоих - Россию и Украину, то получается еще меньше. Лучше просто транзитировать газ и заниматься внутренними  поставками, чем его прокачкой на тех условиях, которые нам предлагает Россия (двухсторонний консорциум – ред.).

Относительно законопроекта о приватизации «Нафтогаза», то он может стать предпоследним шагом к развалу государства. Странно, что действующая власть этого не понимает, как и то, что она, в целом, и каждый из ее представителей, в частности, окажутся лишними в новых обстоятельствах.

Уникальность нашей ГТС заключается в том, что в ней совмещены функции и внутреннего снабжения, и транзита российского газа. Разделить их РФ и не планирует, при этом не планирует гарантировать и объемы транзита. Для чего же «Газпрому» вкладывать деньги за пределами своего государства. Тем более тогда, когда гигантские необоснованные средства идут в трубопроводы в обход Украины. А российская ГТС находится в худшем техническом состоянии, нежели украинская.

В конечном итоге, на транзите российского газа «Нафтогаз» зарабатывает приблизительно 1,5 млрд  долларов в год, что не является решающей суммой для Украины. Переплата же за газ составляет 6-7 млрд долларов, которые можно сэкономить за счет реформирования экономики. К сожалению, реформы «тормозятся».

Главное следующее: тот, кто будет контролировать снабжение газа, будет контролировать  украинскую экономику. И здесь Кремль за ценой не постоит, какими бы хитрыми не были «приватизаторы». Не удивительно, что «5-я колонна» внесла законопроект именно перед праздниками, надеясь, что общество «проспит». Это может быть лишь дополнительным подтверждениям того, что власть боится собственного народа.

Нана Черная (УНИАН)

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