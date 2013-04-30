“Энергоатом” в 2012 году увеличил чистый доход от реализации продукции на 13%

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, по итогам 2012 года увеличила чистый доход от реализации продукции на 13% по сравнению с 2011 годом - до 18,376 млрд грн с 16,212 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль компании за отчетный период сократилась до 0,123 млрд грн с 4,616 млрд грн за 2011 год.

По состоянию на 31 декабря 2012 года долгосрочные обязательства “Энергоатома” выросли до 27,597 млрд грн с 7,437 млрд грн по состоянию на начало 2012 года. Текущие обязательства компании на конец 2012 года составляли 7,394 млрд грн, что на 5,3% больше, чем на 31 декабря 2011 года.

Себестоимость реализуемой продукции за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом до 18,252 млрд грн с 11,596 млрд грн.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.