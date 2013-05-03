В Донецкой области в 1 квартале изъято более 60 тонн незаконно добытого угля

В Донецкой области в I квартале текущего года правоохранители изъяли более 60 тонн незаконно добытого угля и установили 7 организаторов «копанок».

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, за указанный период правоохранителями было открыто 45 уголовных производств по статье «нарушение правил охраны и использования недр» Уголовного кодекса. Также были установлены 7 организаторов «копанок», у которых описано и изъято более 60 тонн незаконно добытого угля и 9 единиц оборудования и устройств для его добычи.

Окончено и направлено в суд 7 уголовных производств указанной категории.

По словам начальника отдела УГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области Александра Выборнова, за 12 месяцев прошлого года было возбуждено 60 дел по ч.2 ст.240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых), 8 - в отношении чиновников, которые оказывали содействие незаконному бизнесу. Также было разоблачено 28 организаторов «копанок», из которых 2 человека были задержаны и в дальнейшем арестованы. У правонарушителей описано и изъято более 350 тонн незаконно добытого угля, 47 единиц оборудования и устройств для его добычи, 22 единицы специальной техники.