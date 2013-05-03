Комиссар ЕС ожидает решений по модернизации украинской ГТС до конца года
Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины.
«До конца этого года мы должны получить ответы на все вопросы», - сказал еврокомиссар.
Эттинер отметил, что инвесторов, прежде всего, интересует вопрос о том, какую роль будет играть украинская газотранспортная система в будущих поставках газа в ЕС. Он напомнил, что на сегодняшний день ежегодная потребность Европы в газе составляет около 500 млрд кубометров, 140 млрд из которых поставляется из России, из них 85 млрд кубометров – через украинскую ГТС.
«Это – самый важный вопрос для инвесторов», - отметил Эттингер.
Комиссар также обратил внимание на то, что Украина – не только транзитная страна, она еще и владеет крупнейшими подземными хранилищами газа в Европе, развивает собственную добычу конвенционного и неконвенционного газа, а также хочет большей гибкости в поставках газа для собственных потребностей, используя возможности работы своей ГТС в реверсивном режиме.
«Таким образом, газотранспортная систем может быть для российского газа, а также все больше и больше для транзита газа собственного производства в Европу и получения газа из Европы», - сказал он.
Комиссар также еще раз отметил, что ЕС заинтересован в таком развитии событий, которое бы создало взаимовыгодную ситуацию для всех сторон: России, как производителя газа, Украины, как транзитера, производителя и потребителя, и для Европейского Союза.
Эттингер также обратил внимание на то, что в этом году должен быть принят ряд важных решений, в том числе разработаны финансовые предложения со стороны ЕС и европейских компаний и финансовых учреждений относительно поддержки модернизации украинской ГТС, решение об обеспечении технических и юридических аспектов ее реверсивного использования, а также решение Украины относительно будущего ГТС, как владельца системы.
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