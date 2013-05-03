Украина 15 мая проведет тестовую поставку газа из Словакии

Брюссель. Украина 15 мая проведет тестовые поставки газа из Словакии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины.

«15 мая будет запущен тестовый режим, и мы проведем тестовый обмен данными по очередному реверсивному маршруту», - сказал он.

Министр отметил, что осуществление тестовых поставок газа через Словакию стало возможным, в том числе, благодаря помощи комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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