Ставицкий надеется на быстрое решение ЕБРР и ЕИБ по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород»

Брюссель. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий надеется на быстрое принятие Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) решений по поводу кредитов на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка в Украине.

«Мы обсудили практически все коммерческие и технические вопросы», - сказал министр.

«Ожидаем решений ЕБРР и ЕИБ», - добавил он, выразив надежду, что нынешний круглый стол ускорит процесс принятия решений.

Ставицкий не стал говорить о возможных процентных ставках по кредитам, подчеркнув лишь, что речь идет о предоставлении кредита в размере 308,6 млн. дол.

Общая стоимость проекта должна составить 540 млн. дол., из которых 230 млн. будет предоставлено НАК «Нафтогаз».

Министр также выразил убеждение в том, что до конца этого года этот проект начнет реализовываться.

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