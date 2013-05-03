Ставицкий пообещал Европе прозрачность решений по ГТС

Брюссель. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины.

«Мы договорились о том, что будем действовать прозрачно по отношению друг к другу», - сказал министр.

Он также отметил, что украинская сторона планирует информировать европейских партнеров по поводу всех решений, одобренных украинским парламентом в сфере реформирования газового рынка.

Э.Ставицкий не ответил на вопрос о том, каким может быть формат будущего газового консорциума, – двусторонним между Украиной и Россией, или трехсторонним – с привлечением ЕС, однако отметил, что Киев исходит из позиций евроинтеграции.

По словам министра, решение относительно будущего консорциума будет приниматься, в том числе, на основе финансового анализа, который готовится экспертами компании Ernst&Young, с которым Киев также планирует ознакомить всех своих партнеров, как в России, так и в ЕС.

Министр также еще раз отметил, что задача Киева заключается не только в решении вопроса газотранспортной системы, но и в развитии газового рынка в целом.

«Украина нацелена на то, чтобы с учетом ее геополитического положения построить абсолютно либеральный хаб, который позволит осуществлять спотовые приобретения в центральной части Европы», - сказал Э.Ставицкий.

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