Брюссель. Украина предложила ЕС создать газовую консультационную группу.

Как стало известно собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, с таким предложением на круглом столе относительно развития газового рынка Украины выступил сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы сейчас будем продолжать и после конференции обсуждение этого вопроса, а именно: создание рабочей группы для того, чтобы за ближайшую неделю выписать порядок взаимоотношений, чтобы мы четко и поэтапно могли выполнить наши обязательства», - сказал министр сегодня на брифинге в Брюсселе.

В соответствии с предложением украинской стороны, которое известно УНИАН, консультативная группа должна объединить представителей Украины, стран - членов ЕС, Еврокомиссии и крупнейших энергетических компаний для обсуждения и консультаций по поводу дальнейшего развития газового рынка Украины на постоянной основе.

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