Украина обещает Европе прозрачность на газовом рынке

3 мая в Брюсселе состоялся давно ожидаемый «круглый стол», посвященный проблеме дальнейшего развития украинского газового рынка. Это мероприятие стало совместным детищем украинского министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера Эттингера. Несмотря на отсутствие конкретных результатов, проект получился достаточно успешным.

Об интересе, который проявляют европейские инвесторы к украинскому газовому рынку, свидетельствует список зарегистрировавшихся участников «круглого стола». Среди них не только чиновники, хотя и это немаловажно. Стоит обратить внимание, что мероприятие посетил даже министр энергетики Латвии. Не говоря уже о том, что на «круглом столе» «отметились» эксперты изо всех стран-членов ЕС, а также Посол США в Евросоюзе Вильям Кеннард. И даже российское посольство, несмотря на официальные заявления об отказе принимать участие в заседании «круглого стола», прислало двух своих экспертов. На встречу пришли также представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Мирового банка и Международного валютного фонда, вице-президенты и специалисты высокого уровня крупнейших энергетических компаний, таких как ENI, RWE, E.On, Chevron, GDF SUEZ, Shell.

Сам по себе «круглый стол» стал своего рода продолжением Брюссельской конференции 2009 года, на которой Киев и Брюссель совместно с международными финансовыми институтами подписали меморандум. Этот документ предполагал осуществление украинской властью необходимых реформ с целью «европеизации» внутреннего газового рынка в обмен на инвестиции и кредиты в модернизацию газотранспортной системы. По разным причинам обязательства Киевом до сих пор не выполнены, о чем по запросу УНИАН проинформировал пресс-секретарь представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антон Усов: «Мы все еще сохраняем обязательства, но Украина должна выполнить свои в рамках Меморандума 2009 года».

В ходе нынешнего заседания украинский министр ознакомил европейских коллег и потенциальных партнеров с теми изменениями, которые сейчас происходят на газовом рынке. Он, в частности, отметил, что Киев всерьез задумался над вопросом создания на своей территории Восточно-Европейского газового хаба. «Украина нацелена на то, чтобы с учетом ее геополитического положения построить абсолютно либеральный хаб, который даст возможность осуществлять спотовые покупки в центральной части Европы», - сказал господин Ставицкий по завершению «круглого стола» журналистам. По его словам, создание такого хаба обусловлено несколькими новыми тенденциями на украинском рынке. Прежде всего, развитием собственной добычи газа, в том числе, намерениями начать добычу сланцевого газа; наличием самых больших в Европе подземных хранилищ газа, где уже сейчас можно хранить 31 млрд кубометров, а после проведения небольшой модернизации, которую сейчас планирует осуществить Киев – и все 50 млрд кубометров; а также налаживанием реверсных поставок газа в Украину из Европы через Польшу, Венгрию и другие страны. Кстати, еще один новый маршрут такого реверса – через Словакию – попробуют протестировать уже 15 мая.

Европейская сторона не против реализации совместных проектов в развитии всех составляющих украинского газового рынка. Однако степень ее участия зависит от того, каким будет ключевое решение украинского парламента и правительства относительно будущего газотранспортной системы. Об этом недвусмысленно заявил журналистам комиссар Эттингер. «Это вопрос наших коллег – украинского парламента и украинского правительства решать, что будет с ГТС, потому что они – владельцы…. Мы можем сделать предложение, но в конце этого процесса – мои коллеги должны решать, какой лучший способ развития их собственности», - сказал он. Комиссар отметил, что уже до конца нынешнего года Киеву предстоит принять ряд важных решений, в том числе, относительно возможного создания газового консорциума, а также его участников. «Мой интерес – решение, которое принесет взаимовыгодный эффект производителю, то есть России, «Газпрому», транзитной стране, то есть Украине, а также, возможно, функции хаба, плюс, как стране-производителю в среднесрочной перспективе, и Европейскому Союзу для достижения высокого уровня безопасных поставок для всех наших европейских потребителей и граждан», - подчеркнул европейский комиссар.

Впрочем, несмотря на сделанные ранее заявления, непосредственно вопрос газового консорциума на нынешнем «круглом столе» не обсуждался. Украинский министр энергетики сообщил, что компания Ernst&Young продолжает осуществление анализа финансовых аспектов создания консорциума. И только после получения такого анализа, по словам министра, можно будет обсуждать формат дальнейшей работы как с российскими, так и с европейскими партнерами.

Самое главное - считает Ставицкий, - обеспечить прозрачность в этом сотрудничестве. «Мы договорились о том, что будем действовать прозрачно по отношению друг к другу», - сказал он. В ходе «круглого стола» украинский министр выступил с инициативой создания рабочей консультативной группы, которая будет обсуждать процесс энергетических реформ в Украине. В эту группу, как предполагается, войдут представители Украины, Еврокомиссии, Энергетического сообщества, международных финансовых институтов и компаний, непосредственно заинтересованных в работе в Украине.

По сути, договоренность о создании консультативной группы стала единственным ощутимым результатом «круглого стола». На сколько же Киеву удастся сдержать обещания о прозрачности в реформах на газовом рынке – покажет время.

Сергей Воропаев. Брюссель (УНИАН)