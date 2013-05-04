Азаров: Украина из-за газового контракта Тимошенко потеряла более 15 млрд евро

Украина потеряла 15 млрд евро из-за невыгодного газового контракта с Россией, заявил премьер-министр страны Николай Азаров в интервью немецкой газете Badische Zeitung, сообщает Газета.Ru.

«Народ Украины сталкивается с огромными экономическими потерями, так как Юлия Тимошенко как премьер-министр подписала незаконный газовый контракт с Россией. Потери уже превысили 15 млрд. евро», - сказал он.

«Может ли политик, который принес такой огромный вред, уйти от ответственности? Политические мотивы, которые вы ищете, бессмысленны», - сказал Азаров, отвечая на вопрос о законности содержания Тимошенко под стражей.

30 апреля арест Тимошенко был признан незаконным Европейским судом по правам человека.