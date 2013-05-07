Россия снимет гриф секретности со сведений о запасах нефти и газа

Министерство природных ресурсов РФ подготовило и разместило на своем сайте проект постановления правительства о снятии грифа секретности со сведений о балансовых запасах нефти и газа, передает ПРАЙМ.

Согласно федеральному закону России "О государственной тайне" в перечень информации, составляющей государственную тайну, включены сведения об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых.

"В настоящее время, когда в российском топливно-энергетическом комплексе работают зарубежные инвесторы, а отечественные компании-недропользователи проходят международный аудит по запасам, засекречивание информации о запасах углеводородного сырья в недрах страны оказывает отрицательное влияние на инвестиционную привлекательность национального топливно-энергетического комплекса на международной арене, сдерживает развитие геологического изучения и освоения ресурсного потенциала углеводородов", - сообщается в пояснительной записке к документу.