Угледобытчик Sadovaya Group в 2012 году получил 14,6 млн долл. убытка

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в прошлом году вследствие падение спроса на уголь получила убыток в размере 14,597 млн долл. по сравнению с 10,332 млн долл. чистой прибыли годом ранее.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, Sadovaya Group сократила продажи угля в годовом выражении на 55% - до 570 тонн на фоне падения добычи на 15% - до 407 тонн.

За отчетный период компания сократила валовую прибыль в 2 раза - до 8,5 млн долл., а выручку - до почти 40 млн долл. с более 90 млн долл. годом ранее.

Компания получила операционный убыток в размере почти 12 млн долл. в сравнении с 11,6 млн долл. операционной прибыли в предыдущем году.

На конец 2012 года Sadovaya Group оценивала все свои активы в около 100 млн долл., что на 2 млн долл. меньше, чем годом ранее.

Объем кредитов и займов вырос за год в 2,3 раза - до 42,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году по сравнению с 2010 годом Sadovaya Group увеличила чистую прибыль на треть на фоне роста выручки на 40%.

Справка УНИАН. Sadovaya Group, которая владеет двумя шахтами на Донбассе, стала публичной компанией в конце 2010 года, продав на Варшавской фондовой бирже 25% своих акций за около 30 млн долл.

75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.