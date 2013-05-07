Кабмин в этом году планирует добиться пересмотра газовых и нефтяных договоров

Правительство в текущем году намерено осуществить пересмотр действующих и заключить новые договоры о снижении уровня цен на природный газ и нефть для преодоления отрицательного сальдо во внешней торговле.

Согласно распоряжению Кабинета министров (№281 от 29 апреля), пункт о снижении цены газа и нефти определен первым в плане мероприятий по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле.

Этим распоряжением также отменяется план мероприятий по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле, утвержденный распоряжение №1074 от 26 октября 2011 г. Согласно этому плану, в 2012 году правительство должно было принять меры для пересмотра действующих или заключения новых международных договоров о снижении уровня цен на природный газ и нефть.

Справка УНИАН. Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".