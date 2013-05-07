Розничные цены на бензин за неделю снизились в среднем на 3 копейки

Розничные цены на бензин в Украине за период с 30 апреля по 7 мая снизились в среднем на 3 копейки, сообщили УНИАН в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», на 7 мая средние по Украине розничные цены на бензин снизились:

на бензин А-80 – до 10,27 грн с 10,29 грн за литр;

на бензин А-92 – до 10,57 грн с 10,6 грн за литр;

на бензин А-95 – до 10,94 грн с 10,97 грн за литр;

Также, по данным консалтинговой группы, розничная цена на дизельное топливо в среднем по Украине за неделю снизилась на 3 копейки – до 10,01 грн с 10,04 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

В январе 2013 года Антимонопольный комитет Украины потребовал от лидеров отечественного рынка нефтепродуктов установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Украина в январе-марте 2013 года сократила производство бензина почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 273,9 тыс. тонн, и дизельного топлива - в 2 раза, до 223,9 тыс. тонн.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.