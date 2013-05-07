Добыча угля в Украине за четыре месяца сократилась на 5%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2013 года сократили добычу угля на 5% - до 27,8 млн тонн с 29,3 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча угля в апреле 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась до 6,682 млн тонн с 7,1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН,угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

Президент Виктор Янукович 1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

В последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.