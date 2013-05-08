Нефть дешевеет в ожидании публикации статданных о запасах топлива в США

На мировых торгах во вторник, 7 мая, цены на нефть снизились в ожидании публикации статданных о запасах топлива в США.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,06 доллара - до 104,40 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,54 доллара - до 95,62 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики ожидают увеличения запасов из-за сохраняющегося слабого спроса. По данным Министерства энергетики, спрос на горючее в США упал на 3,8% - до 8,42 миллиона баррелей в сутки - за неделю, завершившуюся 26 апреля.

Увеличение объемов добычи Саудовской Аравией - крупнейшим в мире экспортером сырья - также негативно влияет на цены. В апреле добыча достигла 9,32 миллиона баррелей в сутки, что на 180 тысяч баррелей в сутки больше показателя за март. Таким образом, статданные оказались самыми высокими с ноября прошлого года.