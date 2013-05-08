«Укрэнерго» 15 мая выставит на аукцион доступ к сечению мощностью 3,1 ГВт

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 15 мая выставит на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,1 ГВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, доступ к 3,1 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям разбит на 15 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

В частности, на торги будут выставлены семь лотов мощностью 2,35 ГВт по доступу к пропускной способности межгосударственного сечения в направлении России, четыре лота общим объемом 0,4 ГВт в направлении Беларуси, четыре лота общей мощностью 0,35 ГВт в направлении Молдавской энергосистемы.

Заявки претендентов на участие в аукционе принимаются в центральном офисе "Укрэнерго" до 16:00 14 мая.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), своим постановлением №1450 от 8 ноября 2012 года утвердила новую редакцию порядка проведения аукционов по доступу к пропускной способности ЛЭП для экспорта электроэнергии, которая предусматривает изменение формулы расчета гарантийного взноса и его увеличение в 12 раз.

Новый порядок также предусматривает расширение требований к участнику аукциона, который должен не только иметь уже заключенный договор с оптовым поставщиком электроэнергии Украины для ее экспорта, но и согласовать его с "Укрэнерго".

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Основная часть сечения в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, а также часть молдавской и белорусской пропускной способности на торгах не представлены, поскольку были выкуплены крупнейшим частным энергохолдингом Украины ДТЭК, контролируемым бизнесменом Ринатом Ахметовым, на годовом аукционе 21 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.