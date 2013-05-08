«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 390 млн грн сроком на один год
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь кредитную линию на сумму 390 млн грн.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредитную линию сроком на один год.
Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытие предложений – 5 июня 2013 года.
Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.
Как ранее сообщал УНИАН, чистый убыток «Энергоатома» по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год компания завершила с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.
По состоянию на 31 декабря 2012 года, долгосрочные обязательства “Энергоатома” выросли до 27,597 млрд грн с 7,437 млрд грн по состоянию на начало 2012 года. Текущие обязательства компании на конец 2012 года составляли 7,394 млрд грн, что на 5,3% больше, чем на 31 декабря 2011 года.
Себестоимость реализуемой продукции за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом до 18,252 млрд грн с 11,596 млрд грн.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.