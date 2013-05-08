Арбузов надеется, что парламент разрешит аренду ГТС

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Верховная Рада примет поданный правительством законопроект, которым фактически отменяется запрет на аренду газотранспортной системы.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос агентства УНИАН, после посещения народного мемориала в память о погибших во время Великой Отечественной войны в селе Мрыги (Конча-Заспа).

“Я надеюсь, что в Верховной Раде будет единство принятия решения. Я надеюсь, что в ближайшее время все законы, которые подало правительство, будут приняты”, - сказал Арбузов.

При этом он подчеркнул, что этот законопроект необходимо было внести для продолжения реформирования НАК “Нафтогаз Украины”.

“Это необходимо было сделать для того, чтобы продолжить реформирование этой отрасли. И этот шаг продиктован пожеланиями Европейского Союза, чтобы навести порядок в этой отрасли”, - сказал Арбузов.

Также он отметил, что законопроект разрабатывался не под требования России или Евросоюза. “Речь не идет о том, что этот закон принимается под кого-то. Этот закон принимается в принципе. Если закон будет принят, и будут развиваться дальнейшие события - все желающие будут видеть, как это все происходит. Тут нет никакой проблемы ни с Евросоюзом, ни с Россией”, - сказал Арбузов, отвечая на вопрос, каким образом принятие данного закона отразится на переговорах с Россией о снижении цены на газ.

Напомним, ранее Россия заявляла, что компромиссный вариант по дальнейшему развитию и управлению украинской газотранспортной системой позволит РФ существенно снизить цену газа для Украины.

Как сообщал УНИАН, власти Украины не исключают возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

3 мая на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий 3 мая в Брюсселе на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины пообещал европейским партнерам прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы. Он также отметил, что украинская сторона планирует информировать европейских партнеров по поводу всех решений, одобренных украинским парламентом в сфере реформирования газового рынка.