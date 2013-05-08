«Укртрансгаз» в 2012 году увеличил чистую прибыль почти на 10%

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.

Об этом говорится в корпоративном журнале компании «Трубопроводный транспорт».

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции и услуг в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом до 16,4 млрд грн с 17,3 млрд грн.

Чистый доход от операций с природным газом в 2012 году составил 15,6 млрд грн, в том числе от транзита – 9 млрд грн, от услуг по хранению газа – 0,7 млрд грн, от других услуг – 0,1 млрд грн.

Валовая прибыль «Укртрансгаза» в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом до 2 млрд грн с 1,353 млрд грн.

«В прошлом году мы добились значительного сокращения объемов потребления природного газа на наши производственные нужды. Мы сократили на 37%. Таким образом, по сравнению с 2011 годом расходы уменьшились на 1,7 млрд грн (или на 9,5%), что связано с уменьшением затрат на природный газ для технологических нужд на 1,6 млрд грн и электроэнергию - на 0,1 млрд грн», - сказано в сообщении.

По итогам 2012 года компания выплатила 2,7 млрд грн налогов, пошлин и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Задолженность перед бюджетом у предприятия отсутствует.

Объем капитальных вложений в 2012 году составил 872 млн грн, что на 10% больше, чем в 2011 году. В эксплуатацию были введены основные фонды на 856 млн грн. В минувшем году собственным подрядом были выполнены строительные работы общей стоимостью 754 млн грн.

По итогам года компания провела капитальный ремонт 153,9 км линейной части магистральных газопроводов (замена трубы), для устранения дефектов трубы, выявленных после внутритрубной дефектоскопии, было установлено 189 муфт.

Также в сообщении отмечается, что было отремонтировано 46 газоперекачивающих агрегатов на сумму 971,3 млн грн, в том числе на запчасти использовано 851,6 млн грн. На заводах-изготовителях выполнены ремонты 10 газотурбинных двигателей разных типов на 49 млн грн.

Также "Укртрансгаз" планирует в 2013 году направить на капитальные инвестиции 1,9 млрд грн и ввести основные фонды на 2 млрд грн.

Валовая прибыль компании по итогам 2013 года прогнозируется на уровне 1,7 млрд грн, в том числе от транспортировки газа планируется получить валовую прибыль 2,5 млрд грн, тогда как от услуг по хранению газа – валовой убыток в размере 0,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».