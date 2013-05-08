«Энергоатом» и ТВЭЛ подписали меморандум

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» подписали меморандум о совместных действиях для достижения нулевого уровня отказа ядерного топлива, сообщает пресс-служба “Энергоатома”.

Согласно сообщению, данный меморандум с украинской стороны 7 мая 2013 года в Киеве подписал исполняющий обязанности президента ГП НАЭК «Энергоатом» Виссарион Ким, а с российской стороны - президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин.

Также в сообщении отмечается, что в ближайшие 2-3 дня к меморандуму присоединятся атомная электростанция «Козлодуй» (Болгария) и чешская энергетическая компания «ЧЕЗ».

«Целью меморандума является разработка, внедрение и контроль выполнения в проектно-конструкторских организациях, на заводах-изготовителях и в эксплуатирующих организациях мероприятий, направленных на достижение нулевого уровня отказа ядерного топлива», - сказано в сообщении.

«На сегодня уже развернута подготовительная работа по реализации меморандума, созданы три интернациональных рабочих группы по проектированию, изготовлению и эксплуатации ядерного топлива, проведены их организационные совещания (два в Москве и одно в Чехии), подготовлены планы первоочередных мероприятий. Ожидается, что до конца текущего года к данному меморандуму может присоединиться и «Росэнергоатом», – цитирует пресс-служба слова исполнительного директора по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке ГП НАЭК «Энергоатом» Натальи Шумковой.

Как сообщается в пресс-релизе компании, подытоживая результаты встречи, Ким отметил: «Подписание меморандума отнюдь не означает, что украинские атомщики никогда не занимались вопросом повышения надежности ядерного топлива, а теперь начали. Для нас эта тема всегда была актуальной, а подписание меморандума даст возможность освежить восприятие данного вопроса и активизировать совместную работу по достижению нулевого уровня отказа ядерного топлива».

Справка УНИАН. ОАО «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом». ТВЭЛ объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Компания «ТВЭЛ» является основным поставщиком тепловыделяющих сборок для украинских АЭС.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.