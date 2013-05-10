Цены на нефть изменились разнонаправленно на информации по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг, 9 мая, изменились разнонаправленно после публикации статистики по запасам сырья на оптовых складах США за неделю, сообщает РИА «Новости».

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,13 доллара - до 104,47 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,23 доллара - до 96,39 доллара за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 мая, выросли на 0,2 миллиона баррелей - до 395,5 миллиона баррелей, а общие запасы бензина сократились на 0,4 миллиона баррелей до 215,1 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали гораздо более существенного увеличения запасов нефти - на 2 миллиона баррелей - и сокращения запасов горючего на 475 тысяч баррелей.