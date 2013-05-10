В России началась первая за пять лет проверка "Газпрома"

Счетная палата Российской Федерации начала проверку ОАО "Газпром".

Как сообщил глава палаты Сергей Степашин, проверка инициирована самим ведомством, без указаний сверху, передает «Эхо Москвы».

Итоги проверки будут интересными, обещает Степашин. Он объяснил, что в течение последних пяти лет «Газпром» не трогали именно для того, чтобы провести комплексную проверку.

Степашин ранее отмечал, что предстоит обратить внимание на непрофильные расходы – в том числе вопросы труб. Речь идет о закупках «Газпромом» труб через посредников. Сначала об этом говорили представители Федеральной антимонопольной службы. А затем Президент РФ Владимир Путин призвал наказать коррупционеров, если они есть в «Газпроме». Президент сказал, что знает о таких подозрениях, и несколько раз давал поручение правоохранительным органам. Степашин же объяснил, что Счетная палата держала паузу, чтобы не навредить международным контрактам. Проверка, как рассчитывает Степашин, завершится к ноябрю текущего года.

На следующий год Счетная палата запланировала проверку компании «Роснефть».