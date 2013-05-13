Цены на нефть в понедельник снижаются на фоне увеличения добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне сообщения ОПЕК об увеличении объемов добычи в апреле, сообщает Прайм.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.50 по московскому времени уменьшилась на 0,64% - до 103,25 долл. за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,76% - до 95,31 долл. за баррель.

По данным ОПЕК, в прошлом месяце добыча достигло 30,46 млн баррелей в день против 30,18 млн баррелей в день в марте. Таким образом, объемы добычи оказались максимальными с ноября прошлого года. При этом организация прогнозирует увеличение мирового потребления нефти в текущем году на 800 тыс. баррелей в день по сравнению с прошлым годом - до 89,7 млн баррелей.

Крупнейший мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия, произвела в апреле 9,27 млн баррелей нефти в день, увеличив добычу с 9,13 млн баррелей в марте.