Третий блок Запорожской АЭС подключен к энергосети

В понедельник, 13 мая, в 05:08 энергоблок №3 Запорожской атомной электростанции подключен к энергосети и начата нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 1 мая энергоблок №3 Запорожской АЭС был отключен от сети и переведен в «горячий» резерв.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.