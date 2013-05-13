«Энергетическая компания Украины» за 4 месяца сократила производство электроэнергии на 11%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» в январе-апреле 2013 года сократили производство электроэнергии на 11,1% - до 20,9 млрд кВт/ч с 23,5 млрд кВт/ч за аналогичный период 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба НАК «ЭКУ».

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за 4 месяца текущего года произвели 18,7 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 10,5% меньше, чем за этот же период 2012 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 0,09 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года.

Теплоэлектроцентрали в январе-апреле 2013 года произвели 2,1 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 9,3 млн Гкал теплоэнергии, что на 0,2 млн Гкал (2,2%) больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго», которая входит в НАК «ЭКУ».

В конце марта 2013 года «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.