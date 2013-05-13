Финплан «Нафтогаза» может быть утвержден на следующей неделе

Финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» может быть утвержден уже на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Получено последнее поручение премьер-министра всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти в семидневный срок закончить все процедуры, которые позволят принять окончательное решение по финансовому плану НАК Нафтогаз Украины», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планировал рассмотреть финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своем заседании 13 мая.

В конце апреля Кабмин также обнародовал законопроект о планах по реформированию НАК «Нафтогаз Украины», разрешающий приватизацию компании и ее дочерних структур, а также передачу газотранспортной системы в аренду.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.