Украина в этом году планирует импортировать 30-32,5 млрд кубометров газа

Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Что касается импорта, то потребление уменьшится за счет энергоэффективности. Приблизительно для химической отрасли (импорт составит - УНИАН) - в объеме 8-8,5 млрд, и для других отраслей, включая ТКЭ (теплокоммунэнерго - УНИАН), – приблизительно 22-24 млрд кубометров газа», - сказал Э.Ставицкий

Он также отметил, что баланс газа на 2013 год уже сформирован и будет приниматься в пакете с финансовым планом НАК «Нафтогаз Украины» на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл. В частности, импорт газа из России за 3 месяца 2013 года составил 3,055 млрд долл., из Беларуси - 27,662 млн долл., из других стран - 12,611 млн долл.

Импорт газа из Российской Федерации в общем балансе составляет 97,19%.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.