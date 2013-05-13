Кредитное соглашение по газопроводу «Уренгой - Помары - Ужгород» подпишут к сентябрю

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует к сентябрю подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Мы ожидаем, что приблизительно в сентябре этого года мы откроем эту кредитную линию», – сказал министр.

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 3 мая, после круглого стола в Брюсселе относительно развития газового рынка Украины, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации. В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

Накануне круглого стола в Брюсселе Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС. В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением ЕС, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставицкий надеется на быстрое решение ЕБРР и ЕИБ по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород»

ЕС готов подставить «газовое плечо» Украине

Евросоюз обещает поддерживать Украину в вопросе модернизации ГТС

МИД Украины: взаимодействие с ЕС по модернизации ГТС перешло в практическую фазу

ЕС готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию «Уренгой-Помары-Ужгород»