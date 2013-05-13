Ставицкий говорит, что немецкая RWE заинтересована в украинских газовых хранилищах

Немецкий газовый трейдер компания RWE выразила заинтересованность в использовании украинских газовых хранилищ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Заинтересованность в первую очередь есть у RWE, а также у других газовых трейдеров, которые были на круглом столе (в Брюсселе, 3 мая с.г. - УНИАН)»,– сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В апреле текущего года Ставицкий сообщил, что ряд европейских стран заинтересованы в использовании украинских подземных хранилищ природного газа. В свою очередь по информации заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.