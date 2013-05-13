Хмельницкий и большая часть Ровно остались без горячей воды

В Хмельницком из-за отсутствия лимитов газа прекращены поставки горячей воды населению.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня распространила пресс-служба Хмельницкого горсовета.

Как сказано в сообщении: “Для населения лимиты не выделены. Поэтому с 13 мая 2013 года в Хмельницком прекращается централизованное горячее водоснабжение жилого фонда на неопределенный срок”.

По информации пресс-службы, НАК “Нафтогаз Украины” выделила на май 2013 года лимиты природного газа для обеспечения горячим водоснабжением лишь объектов социальной инфраструктуры Хмельницкого (учебные заведения, медицинские учреждения).

Городской председатель Хмельницкого Сергей Мельник уже направил телеграмму премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой решить вопрос обеспечения теплоснабжающих предприятий города природным газом для производства тепловой энергии на подогрев воды для населения.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля НАК “Нафтогаз Украины” поручил предприятию “Хмельницкгаз” отключить от газоснабжения коммунальные теплоснабжающих предприятия областного центра “Хмельницктеплокоммунэнерго” и “Юго-Западные теплосети”, которые осуществляют централизованную подачу горячей воды в многоэтажки, из-за наличия долгов.

Заместитель хмельницкого городского председателя Анатолий Нестерук тогда отметил, что на 19 апреля этого года предприятия “Хмельницктеплокоммунэнерго” и “Юго-Западные тепловые сети” задолжали НАК “Нафтогаз Украины” 60 млн грн. В то же время из государственного бюджета не возмещена разница в тарифах 53,5 млн грн, не возмещены льготы и субсидии в размере 6,8 млн грн и задолженность учреждений, которые финансируются из государственного бюджета, за отопление составляет 5,2 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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В Ривне в большинстве домов, где проживают более 80% процентов жителей города, на неопределенный срок отключена горячая вода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ривненского городского совета, отключение с сегодняшнего дня, 13 мая, связано с необходимостью проведения профилактических работ в котельных коммунального теплопоставляющего предприятия «Теплотранссервис». Однако в официальной информации пресс-службы не указывается, на какой именно период отключена горячая вода.

В комментариях чиновники говорят, что сроки возобновления будут зависеть от наличия лимитов на газ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители «Теплотранссервиса», не пожелавшие быть названными, по их мнению, горячую воду следует ожидать только с началом отопительного сезона, поскольку теплопоставляющее предприятие в эти дни находится на пороге перемен - готовится к передаче в аренду.

Как утверждает пресс-служба городской власти, подача горячей воды в лечебные заведения города прекращаться не будет.

Также сообщается, что теплопоставляющее предприятие ООО «Ривнетеплоэнерго», которое обслуживает остальное население города и находится в аренде, подачу горячей воды не будет прекращать.

Справка УНИАН. В 2012 году в Ривне коммунальщики отключали горячую воду для проведения профилактических ремонтов на котельных с 28 мая до середины августа.

26 декабря 2012 года Ривненский городской совет принял решение «О проведении конкурса на право аренды объекта централизованного теплоснабжения - целостного имущественного комплекса Коммунального предприятия "Теплотранссервис" Ривненского городского совета». 15 января собрание трудового коллектива КП «Теплотранссервис» выступило против данного решения, считая его необоснованным и таким, которое свидетельствует о теневых схемах раздачи имущества города. Представители общественных организаций Ривне также выступают против аренды коммунального предприятия "Теплотранссервис".

17 апреля городской голова Ривне Владимир Хомко, сообщая в эфире местной радиостанции о начале отключения отопления во многоэтажках областного центра, отметил: «Горячую воду пока подаем. Все зависит от наших переговоров о лимитах, но будем стараться, чтобы она была как можно дольше». Вместе с тем он не исключил отключения воды для проведения профилактических работ.