ДТЭК в I квартале снизил производство электроэнергии на 11%

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-марте снизил производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10,9% - до 13,27 млрд кВт/ч, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года компания увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,8% - до 2,27 млрд кВт/ч.

В тоже время ДТЭК увеличил закупку электроэнергии на оптовом рынке, благодаря покупке «Днепрооблэнерго» и «Крымэнерго», на 74,2% - до 16,31 млрд кВт/ч.

Также в сообщении компании отмечается, что в первом квартале 2013 года добычу угля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 10,26 млн тонн.

Основными факторами профицита угля в первом квартале компания называет: снижением потребления электроэнергии в связи с теплой погодой в январе и феврале; показатели по добыче угля на российских шахтах, приобретенных ДТЭК в июле прошлого года, были включены в производственные данные первого квартала 2013 года.

Также, в первом квартале 2013 года ДТЭК увеличил экспорт угля на 23,5% – до 700,4 тыс. тонн и отказался от импорта.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2012 году увеличил по сравнению 2011 годом чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн.

ДТЭК в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн тонн в 2011 году, а производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году.

ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».