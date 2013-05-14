На Прикарпатье заработала солнечная электростанция «Старые Богородчаны-1»

В Ивано-Франковской области 13 мая торжественно открыли солнечную электростанцию «Старые Богородчаны-1».

Как передает корреспондент УНИАН, директор общества с ограниченной ответственностью «Солнечная электростанция «Богородчанская-1» Максим Козицкий сообщил журналистам, стоимость СЭС составляет почти 38 млн грн. Окупаемость - 6-7 лет. Он отметил, что учредителями ООО являются физические лица - граждане Украины.

Земельный участок под СЭС составляет 5,99 га на окраине села Старые Богородчаны, оформлен в аренду на 49 лет. Мощность СЭС - 2802 кВт, годовое производство электроэнергии оценивается в 2,957 тыс. кВт часов, объем выпуска электроэнергии в ОЭС Украины составит 2893 тыс. кВтч. Основу солнечной электроэнергии составляют фотовольтажные модули чешской фирмы в количестве 12 тыс. 320 шт.

На присоединение СЭС к электрическим сетям с ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» оформлен договор о предоставлении услуг.

На торжествах отмечалось, что открытие СЭС является частью государственной политики в сфере частно-государственного партнерства, а использование энергии солнца позволит диверсифицировать производство электрической энергии и уменьшить зависимость страны от поставок углеводородов из России.

Священники христианских конфессий освятили СЭС. В торжественном открытии приняли участие председатель облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, представитель инвесторов Николай Кмить, руководители района и сельской общины.