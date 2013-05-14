Нефть подешевела на фоне падения спроса в КНР и увеличения объемов добычи ОПЕК

На мировых торгах в понедельник, 13 мая, цены на нефть упали на фоне сокращения спроса со стороны второго по величине мирового потребителя - Китая, а также увеличения объемов добычи ОПЕК.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 1,09 доллара - до 102,82 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,87 доллара - до 95,17 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В апреле спрос на нефть в КНР вырос в годовом выражении на 3,2%, приблизительно до 9,6 миллиона баррелей в день - минимума за последние восемь месяцев. При этом ежедневная пропускная способность НПЗ страны в период с марта по апрель снизилась на 3%. Это является самым низким показателем с сентября 2012 года.

Кроме того, крупнейшая нефтяная компания КНР - China Petroleum & Chemical Corp. - намерена в текущем квартале сократить объем переработки черного золота на 1,5 миллиона тонн в связи с ростом запасов сырья.

Между тем, по данным ОПЕК, в апреле добыча сырья достигла 30,46 миллиона баррелей в день против 30,18 миллиона баррелей в день в марте. Таким образом, показатель оказался максимальным с ноября прошлого года.