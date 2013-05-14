Кабмин уволил гендиректора госконцерна "Укрторф"

Кабинет министров уволил Игоря Горобца с должности генерального директора государственного концерна "Укрторф" и Олега Терлецкого с должности его заместителя.

Соответствующие распоряжения №287 и №286 от 13 мая размещены на сайте правительства.

Согласно документу, должностные лица уволены по собственному желанию.

Напомним, что Горобец и Терлецкий занимали должности в руководстве ГК "Укрторф" с апреля 2011 г.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрторф» создан в мае 2007 г. и является государственным хозяйственным объединением, контроль над деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

В концерн входят предприятия: «Волыньторф», «Житомирторф», «Киевторф», «Коростышевский завод «Реммашторф», «Подилляторф» (г. Хмельницкий), «Ривнеторф», «Сумыторф», «Черниговторф» и «Укринспалыво» (Черкасская обл.).