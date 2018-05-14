Сланцевый бум: лидером в Восточной Европе может стать Украина

США уверенно продолжают давать мастер-класс не только по внедрению новых технологий на примере добычи энергоресурсов в сланцевых породах, но и по конвертированию технологических инноваций в геополитические преимущества. В этой ситуации ключевые политические и энергетические глобальные игроки предпочитают включиться в сланцевую гонку, чем искать другие контрмеры для ответа на сланцевый вызов.

Основной вопрос перевода энергетического успеха США в «сланцевой» сфере в геополитическую плоскость решил президент Барак Обама. Его открытое заявление о целесообразности экспорта американского СПГ (поначалу в дружественные страны) для противодействия существующим газовым монополистам (Россия и Иран) практически предрешило исход противостояния между производителями «голубого топлива» и потребителями. Последние, к числу которых относятся влиятельные корпорации (Alcoa, Dow Chemical, Huntsman и другие), обеспокоены возможностью роста цены на газ (ныне немного превышает 100 долл. за тыс. куб. м) после начала экспорта. Вскоре Сенат США должен дать свое окончательное «добро», но остается все меньше сомнений в позитивном разрешении данного вопроса. В США геополитика в сочетании с негласным лоббизмом энергетических корпораций всегда была в приоритетах государственной стратегии.

Но дело не только в Соединенных Штатах, которые уже запустили процесс глобального энергетического переформатирования своими сланцевыми технологиями. Дабы не отстать от лидера, многие ведущие страны вовлеклись в «сланцевую гонку».

В Великобритании, где запрет на разработку сланцевого газа был снят в декабре 2012 года, компания IGAS объявила о намерении пробурить 2 разведочные скважины до конца 2013-го, получив возможность оценить перспективу широкой добычи сланцевых углеводородов. Кроме того, правительство страны готовит налоговые льготы будущим газовым производителям. В сложной экономической ситуации запуск добычи сланцевого газа способствует не только энергетическому самообеспечению и безопасности, но и позволяет создать новые рабочие места в регионах.

В Германии также намечается компромисс относительно разрешения технологий гидроразрыва пласта (фрэкинг), необходимых для добычи сланцевого газа. В начале мая участники правящей коалиции - ХДС/ХСС и Свободная демократическая партия (СДП) - согласовали соответствующий проект закона и подали его в парламент. Документ содержит много предосторожностей, но в целом дает «зеленый свет» началу добычи сланцевого газа. Тем временем, немецкая энергетическая компания Wintershall заявила, что приветствует законопроект и готова начать добычу в случае законодательного разрешения использования необходимых технологий. Это позволит Германии существенно увеличить добытую на своей территории часть природного газа, которая сейчас составляет 13%.

Один из потенциальных лидеров по мировым запасам сланцевого газа - Китай - на днях заявил о важных 5 технологических прорывах в ходе ускоренного освоения его добычи. Китайские успехи относятся, в первую очередь, к разработке оборудования для бурения скважин, освоению химикатов для добычи газа и разработки бурового раствора. По заявлению китайской стороны, такие достижения позволят существенно снизить себестоимость добычи сланцевого газа и уменьшить газовую зависимость от импорта. Это может нанести заметный урон планам России по разворачиванию масштабного газового экспорта в КНР.

Между тем, сохраняется противоречивый подход к добыче сланцевого газа в некоторых европейских странах. Например, в Польше процесс разведки этого ресурса развивается медленно. Причины кроются как в снижении прогнозов по объемам запасов, так и в нежелании правительства допускать американские компании к добыче. Желание польского руководства контролировать процесс, скорее всего, замедлит развитие производства сланцевого газа в этой стране, но, вряд ли, остановит. В результате, пальма технологического первенства по внедрению сланцевых технологий в Восточной Европе может оказаться у Украины.

Добыча сланцевого газа не сулит быстрых результатов для нашего государства. Это, как минимум, - перспектива 3-5 лет. В течение этого периода будет происходить разведка, оценка и подготовка к широкомасштабной добыче, если пробное бурение покажет наличие коммерчески выгодных запасов газа для производства. Тем не менее, участие Украины в данном процессе, который продвигают европейские и американские компании, - шанс на технологическую модернизацию отечественного нефтегазового комплекса при помощи экспорта сланцевых технологий. Безусловно, все нюансы и риски, связанные с добычей сланцевого газа, требуют повышенного внимания власти. Новый немецкий законодательный опыт в этом вопросе может стать весьма полезным. Но добровольный выход Украины из «сланцевой гонки» станет бесценным подарком тем игрокам, которые заинтересованы в долгосрочной украинской зависимости от их монопольных нефтегазовых поставок.

Роман Рукомеда