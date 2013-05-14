Рада разрешила ввоз в Украину не более тысячи тонн авиабензина в год

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О запрещении ввоза и реализации на территории Украины этилированного бензина и свинцовых добавок к бензину» (относительно авиационного топлива).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 290 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено вывести из запрета ввоз на территорию Украины авиационного бензина по товарной позиции 2710 11 31 00 согласно УКТВЭД до ввода сертифицированного в Украине альтернативного вида топлива (при условии его ввоза в объеме не более 1 000 тонн на протяжении календарного года).

Сейчас статья 1 Закона Украины «О запрещении ввоза и реализации на территории Украины этилированного бензина и свинцовых добавок к бензину» (относительно авиационного топлива) сформулирована таким образом: «Запрещается с 1 января 2003 года ввоз на территорию Украины этилированного бензина и свинцовых добавок к бензину, кроме авиационного бензина по товарной позиции 2710 11 31 00 согласно УКТВЭД до ввода сертифицированного в Украине альтернативного вида топлива (при условии его ввоза в объеме не более 1 000 тонн на протяжении календарного года)».

Статья 2 закона сформулирована так: «Запрещается с 1 января 2003 года реализация на территории Украины этилированного бензина, кроме авиационного бензина по товарной позиции 2710 11 31 00 согласно УКТВЭД до ввода сертифицированного в Украине альтернативного вида топлива».