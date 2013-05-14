Рада может продлить мораторий на банкротство энергетических предприятий

Парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса призывает Верховную Раду проголосовать за законопроект № 1175 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли», который продлевает действие моратория на банкротство энергетических предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно сообщению, данный законопроект планируется к рассмотрению Верховной Радой 14 мая.

«Комитет по ТЭК считает, что мораторий на банкротство предприятий ТЭК нужно продлить еще на год - до 1 января 2014 года. Ведь платежеспособность потребителей энергии и газа падает, долги растут - в результате это может привести к банкротству таких стратегических предприятий, как НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго», - сказано в сообщении.

«Мораторий на банкротство предприятий ТЭК и продление действия Закона «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» будут иметь положительные последствия для отрасли. Чем меньше задолженность останется непогашенной у субъектов энергорынка, тем проще будет осуществить его реформирование», - цитирует пресс-служба председателя Комитета по ТЭК Николая Мартыненко.

Справка УНИАН. 1 января 2013 года закончился срок действия процедур погашения задолженности предприятий ТЭК - они утратили защитный механизм против возбуждения дел о банкротстве и наложения арестов на счета предприятий.

С начала 2013 года суды открыли дела о банкротстве около девяти областных предприятий по газоснабжению и газификации. Кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций, также выражала обеспокоенность в связи с непродлением Верховной Радой действия моратория, связывая это с тем, что по состоянию на март 2013 года госкомпании необходимо было осуществить погашение критической кредиторской задолженности в размере 568 млн грн.